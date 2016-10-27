كيت ميدلتون حامل بـ "ديانا".. حقيقة أم إشاعة؟

كشف موقع صحيفة Star، في تقرير، أن دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون Kate Middleton حامل بطفلها الثالث من زوجها الأمير ويليام William، وهما يخططان لإطلاق إسم ديانا Diana على طفلهما الجديد، إذا كان المولود فتاة، تيمناً بالليدي ديانا والدة ويليام، التي توفيت قبل 10 سنوات بحادث سيارة عن عمر لم يتجاوز الـ 36 سنة.

هذا الخبر لا يمكن أخذه على محمل الجد قبل صدور أي تصريح رسمي عن العائلة الملكية، لا سيما وأن شائعات الحمل ليست جديدة على ميدلتون.

وذكر التقرير الذي نشرته Star، وتداولته العديد من المواقع الأجنبية، أن كيت تعلم مدى تعلق زوجها الأمير ويليام بوالدته الراحلة ديانا وكذلك مدى الحب الكبير الذي لايزال يحمله الشعب البريطاني لها، لذا فإن أفضل طريقة لإظهار مشاعر الحب لهذه المرأة الأسطورة، هي إطلاق إسمها على المولود الجديد.

يشار الى أن كيت وويليام رُزقا بطفلين، الأمير جورج إبن الـ 3 سنوات، والأميرة شارلوت التي أكملت عامها الأول في أيار-مايو الماضي.

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