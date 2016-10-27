البورصة المصرية تربح 2.39 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 2.39 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 411,056 مليار جنيه.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقى للبورصة 4.6 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم.

وارتفع مؤشر إيجى إكس 30" بنسبة 1.04% ليبلغ مستوى 8343 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 1304، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 8245 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 339 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 799 نقطة.