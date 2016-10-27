كمبيوتر جديد من أبل بأزرار “وهمية” وجهاز للبصمة

كشفت شركة أبل الأميركية، الخميس، عن طراز جديد من كمبيوتر “ماك بوك برو” MacBook Pro، مع بعض المزايا الجديدة أهمها التعرف على البصمة وشريط يعمل باللمس مخصص للأزرار الوهمية يدعى Touch Bar.

وسيكون مستخدمو الكمبيوتر الجديد قادرين على تسجيل الدخول إلى نظام التشغيل باعتماد بصمة الإصبع عبر تقنية Touch ID كما هو الحال في هواتف آيفون.

أما بالنسبة للشريط الذي يعمل باللمس Touch Bar فهو مخصص لعرض أزرار افتراضية أو وهمية تتغير بتغير البرنامج الذي يعتمده المستخدم، ويوجد هذا الشريط في أعلى لوحة المفاتيح.

ويتوفر كمبيوتر “ماك بوك برو” بإصدارين أحدهما بقياس 13 إنش والآخر بقياس 15 إنش، ويبدأ سعر الطراز الجديد من 1799 دولار.

كما أعلنت الشركة في مؤتمرها الصحفي، الذي عقد في مقرها بمدينة سان فرانسيسكو، تطبيق جديد يدعى TV يتوفر مجانا، والهدف منه حسب الشركة توفير العروض التلفزيونية التي يرغب بها المستخدم عبر أجهزتها المختلفة.

وعرضت أبل شاشة فائقة الوضوح بدقة 5k بالتعاون مع شركة LG الكورية الجنوبية، ويمكن لأي مستخدم لكمبيوترات ماكنتوش وصل كمبيوتره إلى تلك الشاشة عبر منفذ USB-C .