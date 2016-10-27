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رئيس هيئة الأرصاد: الحكومة نجحت فى مواجهة السيول‎

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رئيس هيئة الأرصاد: الحكومة نجحت فى مواجهة السيول‎ رئيس هيئة الأرصاد: الحكومة نجحت فى مواجهة السيول‎

قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبد العال، إن احيانا ما تتعرض للسيول فى فصل الخريف، وتحذر الارصاد قبلها بـ 72 ساعة من أمطار غزيرة تصل لحد السيول، مؤكدا أن مصر تشهد غدا استقرار فى الأحوال الجوية.

وأضاف عبد العال في مداخلة هاتفية لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامية هبه الغمراوي، أن متمثلة فى الوزارات المعنية نجحت فى مجابهة الظواهر الجوية، مدللا على ذلك بعدم وجود مفقودين أو وفاة اي مواطن نتيجة تلك السيول.

وأوضح عبد العال أن فصل الخريف يشهد تقليات جوية بعكس فصل الشتاء الممطر دائما على السواحل وفي المحافظات الحدودية فضلا عن ما تشهدة القاهرة الكبرة من امطار غزيره ومتوسطه.

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