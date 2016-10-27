نجيده: قانون التظاهر “الجائر” دفع السيسي لتعديله‎



> قال المحامي بالنقض والقيادي السابق بالتيار الشعبي، وطارق نجيده، إن إعلان الرئيس عن إعادة فحص أوراق الشباب تمهيدا للإفراج عنهم يمثل بالنسبة لي قاعدة “أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا”، لافتا إلى أن استمرار قانون التظاهر بشكل جائر وغير دستوري دفع السيسي لإعادة النظر فى مواده .

وأضاف نجيده في مداخلة هاتفية لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية هبه الغمراوي، أن الملاحظات على قانون التظاهر واضحة أمام المحكمة الدستورية وننتظر أن تحكم بعدم دستورية مواد قانون التظاهر، متوقعا ان يصدر قرارا بعفو شامل عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر خلال أيام.

وطالب بالغاء النصوص المتعلقة بالحبس فى قضايا الرأي وأيضا مواد قانون التظاهر، شميرا إلى ان الحكومة تأخرت كثيرا فى تعديل تلك القوانين ووعدت كثيرا منذ عدة شهور باجراء تعديلات دون فعل ذلك.