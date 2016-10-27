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تشيبولكوفا تلحق بكيربر إلى نصف نهائي “الماسترز”

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تشيبولكوفا تلحق بكيربر إلى نصف نهائي “الماسترز” تشيبولكوفا تلحق بكيربر إلى نصف نهائي “الماسترز”

حققت السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا، المصنفة سابعة، الخميس في سنغافورة، فوزها الأول في بطولة الماسترز للاعبات الثماني الأوليات في العالم بكرة المضرب، البالغة قيمة جوائزها 7 ملايين دولار، وأقصت الرومانية سيمونا هاليب الثالثة 6-3 و7-6 (7-5).

وضمنت هذه النتيجة إقصاء هاليب وتأهل الألمانية أنجليك كيربر، المصنفة أولى، إلى نصف النهائي، قبل أن تسدي الأخيرة خدمة للسلوفاكية عندما تغلبت على الأميركية ماديسون كيز السادسة 6-3 و6-3، محققة فوزها الثالث على التوالي في البطولة.

وكانت تشيبولكوفا قد خسرت أول مباراتين لها في المجموعة الحمراء، وكانت بحاجة إلى خسارة كيز بمجموعتين نظيفتين لبلوغ دور الأربعة، وهو ما تحقق.

وستخلف كيربر (28 عاما) الأميركية سيرينا وليامز، التي فرضت سيطرتها في السنوات الثلاث الأخيرة وتغيب عن بطولة الماسترز للعام الثاني على التوالي بسبب الإصابة.

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