إحالة طالب زور كارنيهات كليتى الشرطة والطيران لمحكمة الجنايات بدمياط

أمر المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات دمياط، بإحالة القضية رقم 821 لسنه 2016 جنايات مركز دمياط، إلى محكمة الجنايات، وفقا لمذكرة رئيس النيابة المستشار أحمد القزاز رئيس نيابات مركز دمياط ورأس البر، بتهم التزوير، وانتحال صفة شخصيات عامة، وحيازة ومشاركة فتيات ليل فى فيديوهات جنسية لترويجها، و حيازة أوراق خاصة بجهات سيادية حكومية، وتزيف وتقليد أختام مطابع كلية الشرطة .

وأحال المستشار أحمد القزاز رئيس نيابة مركز دمياط ورأس البر، المتهم ( هارب) بتهمة تزوير المدعو "أ. أ. ف" طالب بمعهد خاص برأس البر كارنيهات كلية الشرطة والطيران، وضبط سيديهات جنسية بحوزته.

كانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على المدعو "أ. أ. ا" طالب منتحل صفة ضابط شرطة، وضبط بحوزته كارنيهات مزورة لكلية الشرطة وأخرى لكلية الطيران وسيديهات جنسية، وتزويره الكارنيهات وعثر معه أيضا على أوراق مختومة على بياض خاصة بأختام وزارة الداخلية.

وجاء رد اللواء مساعد وزير الداخلية لكلية الشرطة، أن الكارنيهات المضبوطة مع المتهم غير خاصة بالكلية، ولم تتم طباعتها بمطابع الشرطة.

كما جاء رد قسم أبحاث التزيف والتزوير، أن الأوراق مزورة وتختلف عن الحقيقية، كما جاء رد إدارة مرور دمياط أن المتهم تقدم لاستخراج رخصة قيادة خاصة مزورة، ببطاقة تبين من بياناتها أنه بمعهد طيران، كما جاء رد إدارة مرور دمياط أنه على علاقة ببعض سماسرة وتجار السيارات الشباب ساعدوه وساعدهم فى تخليص بعض أوراق السيارات والرخص السير، ورد مصلحة الجوازات أن الجواز الصادر منها قام المتهم بانتزاع صورته وتغيرها بتزوير مفضوح .

كما جاء رد الأقسام الفنية لتحليل الفيديوهات، تبين تلف فيديوهات وصلاحية الأخرى ليبين أن الفتاة التى ظهرت بالفيديو تدعى (أشرقت . أ . ال) طالبة بإحدى كليات جامعة دمياط و لم يستدل على عنوانها، ولكنها مسجلة أداب بالإدارة العامة للآداب بالقاهرة ، وأن الفيديوهات تم تصويرها بإرادتها، ليست مع المتهم ولكن مع 3 شباب آخرين وبرضاها، والصور أيضا خاصة بها ومنها صور بأحد الحمامات وأخرى على سرير وصور أخرى.

وجاء بالتحليل الصوتى للفيديوهات مطابقتها للفتاة صاحبة الفيديوهات والمسجلة تحت اسم (أشرقت . أ . أ)، كما جاءت إفادتهم أن الفتاة المذكورة سبق وتم الاستعلام عن صوتها وصورها بقضايا مختلفة أخرى.

كما جاء رد مباحث الإنترنت، أن المتهمين معتادى استخدام شبكة الإنترنت بالعديد من الصفحات والتى تحمل أسماء المتهمين بواقع صفحة كل 4 شهور لإرتكاب المزيد من الجرائم بدون رصدهم .

كما جاء رد شبكات الهاتف المحمول، أن المتهمين يحملون العديد من الأرقام المسجلة بأسمائهم، والسابق صدور قرارات بمراقبة هواتفهم، وتبين أنهم معتادى اللقاءات الغرامية والتحدث مع أرقام مجهولة، ولفترات طويلة مع تغير أرقامهم بفترات كثيرة وأنهم سيئات السمعة .

وبناء على ما تقدم جاء قرار النيابة العامة السابق بإحالتهم الى محكمة الجنايات.