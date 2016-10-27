السيطرة على حريق بسنترال حى شرق أسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على حريق شب منذ قليل بسنترال حى شرق أسيوط بسبب ماس كهربائى بفعل الأمطار الغزيرة.

تلقى اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باشتعال النيران بالدور الثالث بسنترال حى شرق أسيوط، وعلى الفور تم إرسال قوات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على الحريق دون أية خسائر فى الأرواح وبالفحص تبين تسبب ماس كهربائى بسبب الأمطار فى اشتعال النيرا، وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.