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وزير الزراعة يعلن من الشرقية: مشروعات جديدة لتنمية الثروة السمكية

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وزير الزراعة يعلن من الشرقية: مشروعات جديدة لتنمية الثروة السمكية وزير الزراعة يعلن من الشرقية: مشروعات جديدة لتنمية الثروة السمكية

>الشرقية – إيمان مهنى

زار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، معامل بحوث تنمية الثروة السمكية فى العباسة بالشرقية بهدف الاهتمام بتنمية الثروة السمكية والتوسع فى إنشاء منافذ لتسويق الأسماك وطرحها فى الأسواق بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على محدودى الدخل والسيطرة على ارتفاع الأسعار.

وأعلن الوزير أنه يعكف على تطبيق تجربة إحدى الدول الرائدة فى إنتاج الثروة السمكية بالمزارع الخاصة بالوزارة التى تقوم بإنتاج وتسويق الأسماك لتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، فضلا عن زيادة معدلات الإنتاج، وأوضح أن الوزارة تقوم بتسهيل وتسويق المنتج سواء كان نباتيا أو حيوانيا أو سمكيا لطرحه فى الأسواق.

وأكد فايد أن المفرخ السمكى بالعباسة مختص بتفريخ الأسماك من المياه العزبة لينتج البلطى والمبروك، لافتا إلى أن المفرخ ينتج ٨ ملايين زريعة بلطى يتم توزيعها على المزارع السمكية الأهلية والمصادر والطبيعية بالبحيرات لزيادة الثروة السمكية، مشيرا إلى أن سمك البلطى من الأسماك الجيدة المتعددة التفريخ.

 


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