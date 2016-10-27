أمن إسكندرية : يكشف غموض العثور على "جثة" شاب بترعة "المحمودية" ...

سمر العشري

نجح ضباط مباحث الإسكندرية ، الخميس، في كشف غموض العثور على بمياه ، حيث أن وراء الواقعة 4 أشخاص بهدف سرقة سيارة المجني عليه .

كان قسم شرطة سيدي جابر قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شخص «مجهول» الهوية بمياه ترعة المحمودية داخل جوال بلاستيك يرتدي كامل ملابسه ملفوف حبل حول رقبته ومقيد اليدين والقدمين من الخلف وبمناظرته تبين وجود آثار دماء بالرأس.

وتم وضع خطة بحث أشرف عليها اللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، لكشف غموض الحادث، تضمنت نشر الجثة بأوصافها الجسدية والعمرية وحصر وفحص حالات الغياب على مستوى المدينة والمحافظات المجاورة وحصر الطرق المؤدية لمكان الحادث ومحاولة إيجاد شهود رؤية للجناة وتجنيد المصادر السرية للمعاونة في إجراءات البحث.

وتمكن فريق البحث من تحديد شخصية المجني عليه، حيث تبين أنه «م ع ع»، 26 سنة مستخلص جمركي مقيم دائرة قسم الدخيلة ومُبلغ بغيابه في المحضر إداري قسم العطارين من قبل والدته «ن م»، 60 سنة ربة منزل.

وبعد إجراء التحريات السرية حول المجني عليه، تم التوصل إلى أن مرتكبي الحادث كلاً «من م ر ا» 48 سنة أخصائي علاقات عامة بشركة خاصة مقيم دائرة العطارين، و«س ا ع» 27 سنة مندوب مبيعات مقيم بدائرة القسم، و«ع م ع» 35 سنة عاطل مقيم بمركز كفر الزيات محافظة الغربية، و«ح م س» 48 سنة سائق مقيم مركز كفر الزيات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة السيارة خاصته، حيث عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه والتخلص منه بأن قام المتهم الأول الذي تربطه به علاقة صداقة باستدراجه بحجة وجود مشترين لشقة ملك المجني عليه بمنطقة السيوف وأثناء تواجده بصحبتهم قام المتهم الثاني بـ«رش إسبري» على وجه المجني عليه وقيامه بخنقه بيده وربطة عنقه وقيام المتهمين الثالث والرابع بشل حركته حتى فارق الحياه ثم قاموا بتقيده بحبل غسيل ووضعه داخل جوال به كمية من الرمال ونقله داخل سيارته وإلقائه بمكان العثور عليه، وبعد إرشادهم تم ضبط سيارة المجني عليه، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة لتتولي التحقيقات.

شبكةعيونالإخبارية

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