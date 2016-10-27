للمحجبات : مكياج دخاني قوي للعيون الخضراء

يمنح المكياج الدخاني القوي المرأة نظرة مميزة؛ فكيف إذا كان مكياجاً قاتماً يتناسب ولون عينيها الخضراوين؟ بالطبع، سيكون مكياجاً مميزاً وخاصّاً.

في هذا السياق، ينتقي لك "سيدتي.نت" هذا المكياج لتجرّبيه في إطلالة مميّزة لا مثيل لها لمناسبتك مع بدء الفصل الجديد الذي يبدو أنه سيكون زاخراً بالألوان القاتمة، ومنها اللون الزيتي.

إذا اخترنا لك المكياج القاتم المناسب لإطلالتك الخريفية بالحجاب ، وكلّ ما هو مطلوب منك هو اتّباع خطواتنا للحصول على مكياج مميز وخاصّ.

تحتاجين إلى :

أحمر شفاه بنيّ قاتم بدرجة قوية مع قلم تحديد الشفاه أغمق بدرجة لونية أو درجتين .

-ظلال عيون بألوان الذهبي والبرونز والبنيّ القاتم لإطلالة المكياج الدخاني.

-بودرة خدود باللون البيج القاتم يليق بدرجة بشرتك.

-قلم كحل وأيلاينر باللون الأسود لتحديد العينين بدقة.

-ماسكرا.

-قلم تحديد الحواجب بلون مناسب للون بشرتك وحاجبيك.

كيفية تطبيق هذا الـ مكياج دخاني القوي للعيون الخضراء:

- وزّعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.

-حدّدي رسم حاجبيك بتأنٍّ .

- طبّقي ظلال العيون باللون الذهبي على الزاوية الداخلية للعين، ثمّ أضيفي البرونز، ثم بالتدريج ننتقل للّون البنيّ الداكن على الزاوية الخارجية.

-طبّقي بودرة خدود على خدّيك بما يتناسب مع شكل الخدود.

-ارسمي عينيك بالكحل الجافّ - لتفادي الوقوع في الخطأ – ثمّ ارسمي فوق الكحل بالأيلاينر.

-ارسمي خطاً رفيعاً بالكحل الأسود الجافّ تحت عينيك، وأعيدي الرسم فوقهما بالأيلاينر .

-طبّقي الماسكرا على رموشك لمزيد من التميّز.

-لا تنسي تحديد شفتيك، قبل أن تقومي بوضع أحمر الشفاه لإطلالة مشرقة .