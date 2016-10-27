صور..محافظ بني سويف ووكيل التموين يتفقدان مصنع إديتا للحلويات

قام المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف بزيارة لمصنع “ايديتا للحلويات “بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية مركز الواسطى حيث تابع سير العمل به واطمأن المحافظ على الوضع الحالي للمصنع وأن خطوط الانتاج تعمل بطاقتها ، حيث رافقه خلال الزيارة اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام والعميد أحمد عيطة رئيس مدينة الواسطى والمحاسب حامد صديق مدير منطقة كوم أبوراضي الصناعية،والأستاذ محسن فرغلي وكيل وزارة التموين وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولي الإستثمار بالمحافظة .

واستمع المحافظ لشرح من المهندس هاني برزي رئيس مجلس إدارة شركة “ايديتا” تضمن مراحل الانتاج بالمصنع الذي تم اشاؤه عام 2011 على مساحة 25 ألف متر ويوجد به 3 خطوط للانتاج ، فضلا عن موقع الشركة على خريطة الصناعات الغذائية ، والمكانة الرائدة التي تشغلها الشركة في مجال الأغذية الخفيفة .

ومن جانبه أكد المحافظ أنه سيتم وضع آليات وخطوط عريضة للتعامل مع الكيانات الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة القائمة بالمناطق الصناعية بالمحافظة بهدف تشجيعها على التوسع في الانتاج وحل مشكلاتها وتوفير فرص عمل أكثر، خاصة وان بني سويف تحتضن العديد من كبريات الشركات المحلية والعالمية في العديد من الصناعات ، مشيرا ألى أن الدولة حريصة على دعم الاستثمار وتذليل كافة معوقاته والذي يعتبر الركيزة الاساسية والمحرك الرئيسي لاقتصاد الدولة وداعما كبيرا في جهودها نحو تحقيق التنمية وتنعكس نتائجه الايجابية على كافة القطاعات .

وحرص المحافظ على لقاء العاملين بمصنع الشركةوالبالغ عدددهم 244 واطمأن على أوضاعهم،مطمئنا إياهم أن المحافظة تقدم كل الدعم للإستثمار لتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة .

ومن جانبه أعرب “رئيس الشركة ” عن سعادته بزيارة المحافظ للمصنع وحرصه على لقاء ومصافحة العاملين وهو ما يبرهن بما لا يدع مجالا للشك حرص الدولة على تذليل كافة عوائق الاستثمار وحل مشكلاته ويبعث برسالة طمأنة لرجال الأعمال والمستثمرين سواء على المستوى الداخلى أو الخارجي ان المناخ الاستثماري بمصر آمن وجاذب .