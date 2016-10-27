القلب بين العلم والإيمان ندوة بآداب جامعة بني سويف‎

نظمت كلية الآداب بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، ندوة بعنوان “القلب بين العلم والإيمان “وذلك بإشراف الدكتور جودة مبروك عميد الكلية وبحضور الدكتورعلاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي حاضر فيها الدكتورجمال شعبان أستاذ ورئيس قسم كهرباء القلب وزميل كلية الطب الأوروبية والأمريكية .

وأكد رئيس الجامعة على أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدًا في استضافة العلماء في جميع التخصصات العلمية المختلفة والتي من شأنها خدمة الطلبة والطالبات والحرص الدائم علي الاستفادة والاستزادة القصوى من الخبرات العلمية الطبية خاصة في التخصصات الدقيقة مشيرًا الي دور الجامعة في المشاركة المجتمعية لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة وتحقيق دورها في هذا المجال وتقديم كافة المساعدات المتاحة في الرعاية الصحية بالمحافظة في ظل تمتع جامعة بني سويف بوجود منظومة طبية متكاملة .

> وأشار الدكتورعلاء عبد الحليم الي ان دراسة العلوم الطبية تزيد من قرب الاطباء الي الله عزوجل وتعمق ايمانهم بقدراته وبخلقه لكل شيئ في الوجود ففي علم التشريح مثلا نجد ان كل عضلة في جسم الانسان لها مهمة خاصة تقوم بها وان القلب به من الاعجاز ما لم تتسع له المجلدات وان كل عضو له نظام كهربائي وهرموني اذا زادت او نقصت تتسبب للانسان العديد من المشكلات الصحية .

فيما أعرب الدكتور جمال شعبان عن سعادته بوجوده في جامعة بني سويف ذلك الصرح العلمي والطبي الشامل مشيرًا الي ان كهرباء القلب هى المنظومة التى تتحكم فى إيقاع القلب وانتظام ضرباته، حيث ينقبض بمعدل من 60 إلى 100 مرة فى الدقيقة، وحتى يتحقق هذا المعدل المنتظم لا بد أن تصدر إشارة كهربية من مجموعة من الخلايا تقع فى أعلى الأذين الأيمن ثم يحدث التتابع فى تنشيط القلب الكهربى بنسق ثابت لانتقال الموجات الكهربية من الأذين الأيمن إلى الأذين الأيسر ثم إلى البطين الأيمن والأيسر.

مضيفاً انه بالرغم من أن أمراض كهرباء القلب تعد وباء القرن الحادى والعشرين، إلا أن وسائل التشخيص أصبحت متاحة، والعلاج ممكن بطرق متعددة منها القسطرة، والكى بموجات الراديو بمساعدة الأجهزة ثلاثية الأبعاد، كما ظهرت بالونات الكى بالتجميد، وما زال التطور سريعا متلاحقا في هذا المجال.