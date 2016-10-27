مذافات لذيذة في "فيدا" بدبي

تنتظر ضيوف فندق "فيدا" الواقع وسط مدينة دبي خلال الخريف، مذاقات لذيذة في زوجين من المطاعم:

| في مطعم "ثري إن ون"، يُنظّم كلّ سبت "برانش ساترديز" الجديد المستوحى من "نيويورك". وفي هذا الإطار، يمكن قضاء اليوم بأكمله داخل الفندق أو الاستلقاء على ضفاف المسبح، ما يشحن الطاقة لتكون خير انطلاقة لأسبوع جديد.

المواعيد: كل سبت، من الحادية عشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً.

السعر: 139 درهماً إماراتياً، يشمل الـ"بوفيه" المفتوح والمشروبات الساخنة وبار العصائر وكوباً من مشروبات الـ"برانش" اللذيذة. يُضاف 100 درهم إماراتي لكلّ ضيف لقاء دخول المسبح وحجز "كبين"على ضفافه.

| "نزهة فيدا المتميزة" إلى جانب المسبح تجعل الضيوف ينعمون بظهيرة تبعث على الاسترخاء يوم الجمعة، مع التلذّذ بالمأكولات الشهيّة تحت أشعة الشمس الدافئة، على أنغام الموسيقى الصاخبة.

الموقع: مطعم "ثري إن ون".

المواعيد: كل جمعة، من الواحدة ظهرًا حتى الخامسة من بعد الظهر.

السعر: 295 درهمًا إماراتيًا يشمل عددًا غير محدود من المشروبات الفوّارة والعصائر، 345 درهمًا إماراتيًا يشمل تشكيلة غير محدودة من المشروبات المختارة، ويُضاف 100 درهم إماراتي لكل ضيف نظير دخول المسبح وحجز "كبين" على ضفافه.

| ضيوف مطعم "ستيدج 2" في "فيدا"، هم على موعد مع مائدة مزينة بمجموعةٍ كبيرة من أنواع الجبن ذات المذاقات من جميع أنحاء العالم ومقبلات الـ"تاباس" الإسبانية الطازجة الشهية.

المواعيد: كلّ أربعاء، من السادسة مساءً حتى التاسعة مساءً.

السعر: 135 درهمًا إماراتيًا للضيف، يشمل ثلاثة أكواب من مشروبات العنب، أو مجموعة مختارة من المشروبات المنعشة، إلى جانب "بوفيه" الجبن وتشكيلة متميزة من مقبّلات الـ"تاباس" الإسبانية والـ"أنتيباستو" الإيطالية.

| "ستيدج 2" يدعو روّاده إلى تذوّق أحد مشروبات الـ"كافيه لاتيه" أو الـ"كابتشينو" أو الـ"إسبريسو" أو الشاي بنوعيه الأسود والأخضر، إلى جانب تقديم مائدة تمتدّ عليها ألوان الحلويات الشهية بأحجامها الصغيرة. ومع كلّ قضمة جديدة، تتولّد متعة فريدة!

المواعيد: يوميًا، وذلك من السابعة صباحًا حتى الثانية عشرة والنصف من بعد منتصف الليل.

السعر: 35 درهمًا إماراتيًا، يشمل مشروبًا ساخنًا، مع تشكيلة من ثلاث قطع صغيرة من الحلوى.

| في مطعمي "ثري إن ون" و"ستيدج 2" في "فيدا"، يمكن إسدال الستار على يوم عمل شاقٍ على مائدة تتزيّن بالمأكولات الشهيّة والمشروبات الرائعة.

المواعيد: يوميًا.

السعر: خصم 50% على باقة مختارة من المشروبات.