رحلات ممتعة على متن "فيجن أوف ذا سيز" ابتداءً من ديسمبر

ستنطلق من دبي في ديسمبر/كانون الأول، رحلات بحرية تمتدّ كلّ منها على سبع ليالٍ، على متن سفينة الرحلات البحرية الخاصّة "رويال كاريبيان انترناشيونال" من فئة "فيجن" ("فيجن أوف سيز")، وستبحر نحو خصب ومسقط وصولًا إلى أبو ظبي.

تضمّ "فيجن أوف ذا سيز" 1024 غرفة. وتندرج الأخيرة تحت أربع فئات تروق لجميع التفضيلات.

سيستطيع ركّاب السفينة أن يطأوا اليابسة لـتجربة الـسفاري على رمال دبي الذهبية النابضة بالمفاجآت، ومنها: الرسم بالحناء والشيشة والرقص الشرقي. وفي ظلال بساتين النخيل في مسقط يحلو الاسترخاء، أو التعرّف إلى التاريخ المحلّي في الحصون والقلاع العريقة. وفي هذا الإطار، تحضن "المدينة المسوّرة"، مسقط، التراث العربي الأصيل وحضارة القرن الواحد والعشرين، بدءًا من أسواقها العابقة بالبخور والمدينة القديمة، وصولاً إلى كنوز المدينة الثقافية على غرار دار الأوبرا الملكية وقصر السلطان وجامع السلطان قابوس الأكبر.

وقبل العودة إلى دبي، ستتوقف السفينة في أبو ظبي، حيث سينبهر النزلاء بمواقع أخّاذة، مثل: قصر الإمارات وجامع الشيخ زايد الكبير، الذي يُعدّ المسجد الأكبر في الإمارات، وقرية أبو ظبي التراثية.

على متن"فيجن أوف ذا سيز"، يمكن الاستلقاء تحت أشعة الشمس الدافئة، بجوار أحد أحواض السباحة الأربعة، أو استخدام الـ"سولاريوم" أو أحواض الـ"جاكوزي" الباعثة على الاسترخاء، أو حجز جلسة في "سبا فيتاليتي"، حيث يتوفّر مركز للياقة البدنية وعدد كبير من غرف العلاج، والاخيرة هي المجموعة الأكبر في عرض البحر.

ولعشّاق التسوّق، تجدر الإشارة إلى أن منطقة التسوّق على الباخرة معفاة من الرسوم الجمركية، كما أن صالات الطعام المتعدد تقدّم وجبات مجّانيةً للفطور والغداء والعشاء، بالإضافة إلى خيارات لا تحصى من القهوة والأطايب المثلجة. وفي إطار تجارب الطعام أيضًا، لا يمكن إغفال زيارة مطاعم عدة، مثل: "ستيك هاوس رويال كاريبيان" و"تشوبس جريل" و"إيزومبي" ومطعم "جيوفاني" الإيطالي. والمرح لا ينتهي مع حلول الليل، بل على العكس حينذاك يشهد "إنترتيمنت بليس" أجواءً حماسيّةً، إذ هو يستضيف الفرق الترفيهية، بالإضافة إلى مسرحية "برودواي" الموسيقية "غريز"، في مسرح "رويال" الساحر.

للأطفال بين 3 و11 سنة، تتعدّد البرامج، كـ"أدفنتشر أوشن" و"رويال بايبيز" و"رويال توتس".

_________________________________________________

• تواريخ الإبحار من دبي:

| ديسمبر/ كانون الأول: من 12 إلى 19 ديسمبر، ومن 19 إلى 26 ديسمبر، ومن 26 ديسمبر إلى 2 يناير.

| يناير/ كانون الثاني: من 2 إلى 9 يناير، من 9 إلى 16 يناير، من 16 إلى 23 يناير، من 23 إلى 30 يناير، من 30 يناير إلى 6 فبراير.

| فبراير/ شباط: من 6 إلى 13 فبراير، من 13 إلى 20 فبراير، من 20 إلى 27 فبراير، من 27 فبراير إلى 6 مارس.

| مارس/ آذار: من 6 إلى 13 مارس، من 13 إلى 20 مارس، من 20 إلى 27 مارس، من 27 مارس إلى 3 أبريل.

لحجز عطلة على متن "فيجن أوف ذا سيز" عبر "رويال كاريبيان" العربية، زوروا الموقع الآتي:

http://www.royalcaribbean-arabia.com/