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ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض مخزون أميركا ...

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ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض مخزون أميركا ... ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض مخزون أميركا ...

ارتفع النفط، الخميس، فوق 50 دولارا للبرميل، مع استمرار انخفاض مخزونات الخام الأميركية الذي بدد أثر شكوك المستثمرين في قدرة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على تطبيق خفض الإنتاج.
وزاد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتا إلى 50.20 دولار للبرميل، بحلول الساعة 08:45 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض في الأيام الثلاثة الماضية.

وارتفع سعر الخام الأميركي 10 سنتات إلى 49.28 دولار للبرميل.

وسجلت مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفاضا غير متوقع قدره 553 ألف برميل في الأسبوع الماضي، ونزلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع بما أنعش الآمال بأن عودة التوازن للسوق قد بدأت أخيرا بعد طول انتظار.

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