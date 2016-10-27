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محمد قيس يتألق بإطلالات شبابية عصرية

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الخميس 27-10-2016 14:13

يتميز مقدم البرامج في قناة ال MTV اللبنانية محمد قيس بعفويته وابتسامته الدائمة ،كما أنه دائماً ما يختار الأزياء الشبابية التي تناسب عمره وتعطيه أناقة وتمييز.
لا يركز محمد في أزيائه على الماركات العالمية فقط، بل هو يختار ما يتناسب مع شكله ومع مناسبته، وغالباً ما يرتدي الجينزات الممزقة مع القمصان القطنية غير المنقوشة او السراويل الضيقة وال تي شيرتات الخفيفة، ويميل إلى إدخال اللون الأسود في العديد من إطلالاته ،كما أنه يظهر في برامجه في بدلات رسمية لا تخلو من الحركة الشبابية التي يفضلها محمد في أزيائه، فنراه يرتدي البدلة الرسمية مع حذاء رياضي.
هل تعتقد أن أزياء محمد الشبابية زادته أناقة؟ شاركنا رأيك.

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سيدتي