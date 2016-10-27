ايميه صياح هي النجمة الأجمل في فساتين السهرة!

شاهدنا مؤخراً مقدمة البرامج الجميلة "ايميه صياح" في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2016، حيث تألقت بفستانين مذهلين، اختارتهما من تصميم "زهير مراد" Zuhair Murad ، فتفوّقت بهما على المتسابقات وبدت أكثر جمالاً وأكثر أناقة.

وبهذا، تُثبت "ايميه صياح" من جديد أنها واحدة من أكثر النجمات العربيات جمالاً وتألقاً في تصميمات فساتين السهرة المتنوعة، القصيرة منها والطويلة، وأنها تعرف كيف تختارها بشكل يتناسب مع قوامها ومع أسلوبها الأنثوي الناعم.

وأغلب تصميمات فساتين السهرة التي تنتقيها "ايميه صياح" هي من دور أزياء لبنانية مثل دار "زهير مراد" Zuahir Murad، و"جورج حبيقة" Georges Hobeika، و"باسيل سودا" Basil Soda، وغيرها.

وبشكل عام، تنتقي "ايمية" درجات الألوان التي تناسبها، فنراها في الأزرق، أو الأسود، أو الفضي، أو الأبيض.

وتحاول أن تنسّق مجوهرات ناعمة مع هذه الإطلالات، فتعتمد تسريحات شعر جميلة ومكياجاً يتناسب مع الطلّة بشكل عام. ومؤخراً، في إطلالاتها خلال حفل ملكة جمال لبنان، اعتمدت المكياج الدراماتيكي الداكن، الذي بدا مثالياً على ملامح وجهها.

شاهدي بالصور معنا أبرز إطلالات "ايميه صياح" في فساتين السهرة المتنوعة، وأخبرينا إن كنت تعتقدين أنها النجمة الأكثر جمالاً في هذه الفساتين!