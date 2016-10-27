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افتتاح متجر علامة ba&sh في سيتي ووك

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افتتاح متجر علامة ba&sh في سيتي ووك افتتاح متجر علامة ba&sh في سيتي ووك

الخميس 27-10-2016 18:09

تحتفل العلامة الفرنسية المرموقة للأزياء الراقية ba&sh بدخولها أسواق الشرق الأوسط للمرة الأولى، فيما تفتتح المتجر الذي يحمل اسم العلامة في سيتي ووك بدبي. تأسست العلامة على أيدي الصديقتين باربرا بوكارا وشارون كريف، لتقدم الملابس العصرية الجاهزة من خلال تعاونها لافتتاح ستة بوتيكات إضافية وثلاثة أركان متخصصة في متاجر الأقسام خلال السنوات الثلاثة القادمة مع مجموعة الفطيم. ومن المتوقع أن تتوسع العلامة في أماكن متعددة أخرى من المنطقة.

تعمل علامة ba&sh من خلال ما يزيد على 400 نقطة بيع حول العالم وحظيت العلامة، والتي تتسم بالطابع الأنثوي الرقيق في قطع تناسب الحياة اليومية ومصنوعة من أقمشة فاخرة، بتجاوب حماسي من جانب محبي الأزياء العالمية في المدينة حتى قبل انطلاقها.
يذكر أن متجر علامة ba&sh في دبي يستوحي إلهامه من الأسلوب العصري لبوتيكها الأنيق في باريس، حيث سيمتد بمساحة 1254 متر مربع ويضم أزياء السيدات والأحذية والحقائب والإكسسوارات. يتميز التصميم الداخلي بأجواء مريحة ودافئة، تبرز فيها الفخامة في السجاد واللمسات العصرية من الخشب، والأرفف الرمادي في ألوان تعكس شخصيات مؤسستي العلامة.

ومنذ انطلاقها عام 2003، تمحورت علامة ba&sh حول مفهوم "الخزانة المثالية"، والتي تتضمن القطع اليومية المصنوعة من أقمشة فاخرة، تحمل التوازن المناسب بين القصات الأنثوية والمظهر الأنيق. ستتوفر مجموعة ba&sh لموسم خريف وشتاء العام 2016 في المتجر.

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