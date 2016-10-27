نشرة ONAا انطلاق النهار رياضة..هبة الجارحي تنضم للمحور..معتز الدمرداش يحاور جنينه..أوسكار الأغنية الشعبية على 95 FM

إعداد – إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

تعود قناة النهار رياضة للانطلاق من جديد غدًا، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمباريات الدوري قسم “ب”، و استوديو تحليلي على مدار اليوم بباقة من ألمع نجوم التحليل الرياضي..للمزيد

حصلت وكالة ONA، على كواليس لقاء الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج “90 دقيقة” المُذاع على شاشة “المحور”، مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات..للمزيد

أكدت مصادر لوكالة ONA، تعاقد قناة المحور مع الإعلامية هبة الجارحي على تقديم برنامج “اللمة الحلوة”..للمزيد

تناقش الفنانة رجاء الجداوي، مقدمة برنامج “العيلة مع رجاء”، المُذاع على شاشة ON E، مشكلة البدانة عند الأطفال..

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أطلق اليوم الكاتب يسري الفخراني خلال برنامج” باب رزق” المذاع على إذاعة نغم اف ام 105.3 ، مبادرة ( اقرأ ) وهي عبارة عن فقرة ثابتة يوم الخميس من كل أسبوع . .للمزيد

تنظم إذاعة “95 FM” – للعام الثاني على التوالي – أوسكار الأغنية الشعبية لاختيار أحسن أغنية شعبية لعام 2016، وذلك عن طريق استفتاء شعبي للمستمعين، رجال الصحافة والإعلام، رؤساء الأقسام الفنية، ومحرري قسم الفن في الصحف والمجلات والمواقع الإليكترونية، لتحديد واختيار أحسن أغنية شعبيه..للمزيد