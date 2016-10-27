أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " مارلي " عن علاقة المسلمين والمسيحيين -
تصريحات نارية من حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت وحديث عن تقصير لاعبيه بمباراة الإنتاج الحربى -
السفيرة عزيزة - أغنية " صاحبي وحبيبي " كلمات الشاعرة نورعبد الله -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ...التجربة اليابانية في التعليم أنجح من التجربة الأمريكية -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

نشرة ONAا انطلاق النهار رياضة..هبة الجارحي تنضم للمحور..معتز الدمرداش يحاور جنينه..أوسكار الأغنية الشعبية على 95 FM

Google+ Print
هبه_نغم_رجاء

هبه_نغم_رجاء

 

إعداد – إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

تعود قناة النهار للانطلاق من جديد غدًا، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمباريات الدوري قسم “ب”، و استوديو تحليلي على مدار اليوم بباقة من ألمع نجوم التحليل الرياضي..للمزيد

النهار رياضة

النهار رياضة

حصلت وكالة ONA، على كواليس لقاء الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج “90 دقيقة” المُذاع على شاشة “المحور”، مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات..للمزيد

معتز الدمرداش

معتز الدمرداش مع جنينه

أكدت مصادر لوكالة ONA، تعاقد قناة المحور مع الإعلامية هبة الجارحي على تقديم برنامج “اللمة الحلوة”..للمزيد

الإعلامية هبة الجارحي

الإعلامية هبة الجارحي

تناقش الفنانة رجاء الجداوي، مقدمة برنامج “العيلة مع رجاء”، المُذاع على شاشة ON E، مشكلة البدانة عند الأطفال..
>للمزيد

برنامج “العيلة مع رجاء”

برنامج “العيلة مع رجاء”

أطلق اليوم الكاتب يسري الفخراني خلال برنامج” باب رزق” المذاع على إذاعة نغم اف ام 105.3 ، مبادرة ( اقرأ ) وهي عبارة عن فقرة ثابتة يوم الخميس من كل أسبوع . .للمزيد

نغم FM

نغم FM

تنظم إذاعة “95 FM” – للعام الثاني على التوالي – أوسكار الأغنية الشعبية لاختيار أحسن أغنية شعبية لعام 2016، وذلك عن طريق استفتاء شعبي للمستمعين، رجال الصحافة والإعلام، رؤساء الأقسام الفنية، ومحرري قسم الفن في الصحف والمجلات والمواقع الإليكترونية، لتحديد واختيار أحسن أغنية شعبيه..للمزيد

إذاعة شعبي FM

إذاعة شعبي FM

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام

لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية

«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا