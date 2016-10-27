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السيسى يكرم الشباب المشاركين بمؤتمر شرم الشيخ ويمنحهم جوائز الإبداع

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السيسى يكرم الشباب المشاركين بمؤتمر شرم الشيخ ويمنحهم جوائز الإبداع السيسى يكرم الشباب المشاركين بمؤتمر شرم الشيخ ويمنحهم جوائز الإبداع

>كتب رامى المصرى

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من الشباب المصرى ومنحهم جائزة الابداع السنوي للشباب والتى تم اطلاقها على هامش المؤتمر الوطنى الأول للشباب.

جائزة الإبداع، "سنوية" موجهة للشباب المتفوق فى كافة المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية، وتأتى هذه الجائزة تأكيداً على ما يمتلكه الشباب المصرى من طاقات هائلة ومقدرة على الإبداع والابتكار.

 

ومنح الرئيس جائزة الإبداع الأولى للمخرج محمد شاكر خضير، كما تم منح الجائزة الثانية لمريم أحمد بيومى الطالبة في الصف الثالث الثانوى، كما تم الجائزة الثالثة لجون مجدى سامى الباحث في الفيزياء النظرية، كما تم منح الجائزة الرابعة لفاطمة أحمد سعيد، ومنح الجائزة الخامسة للفنان والمخرج محمد محمود مكى.

 

ومنح الرئيس السيسى الجائزة السادسة للمهندس محمد هانى عمرو المتخصص في أنفاق قناة السويس، كما تم منح الجائزة السابعة إلى حسام الدين شحاتة والجائزة الثامنة إبراهيم حمدتو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى مجموعة من الشباب المصرى ومنحهم جائزة الابداع السنوي للشباب والتي تم اطلاقها في على هامش المؤتمر الوطنى الأول للشباب .

 

وهى جائزة سنوية موجهه للشباب المتفوق فى كافة المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية.. وتأتى هذه الجائزة تأكيداً على ما يمتلكه الشباب المصرى من طاقات هائلة ومقدرة على الإبداع والابتكار.

 

ومنح الرئيس جائزة الابداع الأولى للمخرج محمد شاكر خضير ، كما تم منح الجائزة الثانية لمريم أحمد بيومي الطالبة في الصف الثالث الثانوي كما تم الجائزة الثالثة لجون مجدى سامى الباحث في الفيزياء النظرية ، كما تم منح الجائزة الرابعة لفاطمة احمد سعيد كما تم منح الجائزة الخامسة الى الفنان والمخرج محمد محمود مكى ومنح الرئيس السيسى الجائزة السادسة للمهندس محمد هانى عمرو المتخصص في أنفاق قناة السويس كما تم منح الجائزة السابعة الى حسام الدين شحاتة والجائزة الثامنة إبراهيم حمدتو.


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