سفارة الإمارات في إيطاليا : جميع مواطني الدولة بخير

أصدرت سفارة الإمارات في إيطاليا، اليوم الخميس، بياناً لطمأنة المواطنين الإماراتيين المقيمين في إيطاليا، عقب الزلزال الذي ضرب وسط إيطاليا، أمس الأربعاء.

وقالت السفارة، في بيانها: "تعرضت منطقة وسط إيطاليا لمجموعة من الهزات الأرضية بين الساعة السابعة والتاسعة مساءً (بتوقيت إيطاليا) في يوم الأربعاء الموافق 26/10/2016، تراوحت قوتها بين 4.6 و5.9 بمقياس ريختر. وكان مركز الزلزال في بلدة صغيرة تدعى كاستلسانتنجيلو بإقليم مارش والتي تبعد نحو 180 كيلو متراً عن العاصمة الإيطالية روما".

وأوضح البيان أن السفارة قامت بالتواصل مع مواطني الدولة المقيمين في إيطاليا للاطمئنان على صحتهم؛ حيث لم تسجل أو تتلق السفارة أي حالة طارئة إلى الآن.

وأهابت السفارة بكل المواطنين الموجودين على الأراضي الإيطالية التسجيل بنظام تواجدي والتواصل مع السفارة أو القنصلية العامة في حال حدوث أي طارئ وذلك بالتواصل على الأرقام التالية:

السفارة في روما- هاتف: 00390636306100

القنصلية العامة في ميلانو- هاتف: 00393356584064