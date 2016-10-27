مصرع شقيقين نتيجة صعقهما بالبرق بالإسماعيلية

لقى صيادان شقيقان مصرعهما نتيجة تعرضهما لصعق من البرق، بينما نجا والدهما وشقيقتهما الطفلة أثناء صيدهم فى البحيرات المرة بقرية فنارة التابعة لمركز فايد بالإسماعيلية، كما تم اشتعال النيران بالشراع الخاص بالمركب.

حيث تلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد محمد إبراهيم مأمور مركز فايد يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى فايد المركزى تفيد بوصول كل من السيد مفرح عباس 17 سنة، وشقيقه عبودة 12 سنة، جثث هامدة نتيجة تعرضهما لصعق البرق مما أدى إلى مصرعهم فى الحال.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وبسؤال مفرح عباس والد المتوفيين أقر بأنه كان يقوم بعمله اليومى بالصيد فى البحيرات المرة، أمام قرية فنارة، والتى يقيم فيها وكان برفقته أولاده، وفوجئ بوفاة ولديه الإثنين بسبب الصعق من البرق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.