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الرئيس خلال ختام مؤتمر الشباب: تشكيل لجنة لمراجعة مواقف الشباب المحبوسين

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الرئيس خلال ختام مؤتمر الشباب: تشكيل لجنة لمراجعة مواقف الشباب المحبوسين الرئيس خلال ختام مؤتمر الشباب: تشكيل لجنة لمراجعة مواقف الشباب المحبوسين

الرئيس عبدالفتاح (أرشيفية)

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل لجنة وطنية من الشباب تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية بالتنسيق مع الدولة على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوم على الأكثر لاتخاذ ما يناسب لكل حالة.

كما أصدر الرئيس خلال ختام المؤتمر الوطني الأول عدة قرارات أهمها إعداد تصور لإنشاء مركز وطني لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا من خلال نظم مستقرة.

2- قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق بإقامة مؤتمر شهري للشباب.

3- دراسة مقترحات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر وتقديمها للبرلمان .

4- إطلاق لحوار مجتمعي شامل لإصلاح التعليم خلال شهر على الأكثر يحضره جميع المتخصصين والخبراء للوصول لحلول لإصلاح التعليم.

5- دعوة شباب الأحزاب والقوى السياسية لإعداد برامج وسياسات تسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي، وأولها مبادرة القضاء على الأمية بالمحافظات المصرية.

6- تكليف الحكومة بالعمل على تقديم مشروع قانون الإعلام، لتقديمه لمجلس النواب لإصداره.

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أونا

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