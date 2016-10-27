المدير الفني لنادي دمياط يطالب إتحاد الكورة بإعادة تشغيل إستاد دمياط

نورهان فايد

أكد الكابتن أيمن حواس المدير الفني لنادي دمياط في حوار أجراه ل"شبكة عيون الاخبارية" أنه يقود فريق منظم ومجهز علي إستعداد لخوض جميع المباريات القادمة، وقال حواس : فريق دمياط سيكون له دور في الدوري هذا الموسم, لتشريف محافظة دمياط, واسعاد جمهور الفريق من أبناء المحافظة، وأضاف حواس أنه يعد أصغر مدرب بنادي دمياط ، بمساعدة كل من الكابتن مصطفي الحسيني المدرب العام، والكابتن أيمن حواله المدرب المساعد، والكابتن أحمد مسلم مدرب حراس المرمي .

ونفي حواس وجود أي خلافات بين الجهاز الفني ومجلس إدارة النادي، وأكد علي أن الفريق قد حصل علي جميع مستحقاته المالية.

وطالب حواس شعب دمياط بمساندة فريقهم وحضور جميع المباريات لتشجيع الفريق ورفع الروح المعنوية لديهم، في حين طالب إتحاد الكورة بإعادة فتح استاد دمياط والسماح باستخدام الملاعب، لأن النادي يعاني من أزمة عدم وجود ملاعب خاصة به، مما يضطر الفريق لتأجير ملاعب .

شبكةعيونالإخبارية

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