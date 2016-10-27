29 أكتوبر.. الحكم على 4 متهمين سرقوا سيارة رجل أعمال من مستشفى بأكتوبر

حجزت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر الحكم على 4 متهمين بتشكيل عصابة تخصص نشاطها فى سرقة السيارات بعد كسر الزجاج، للحكم فى جلسة 29 أكتوبر المقبل.

كانت معلومات وردت إلى مباحث قسم شرطة العمرانية بتورط 4 عاطلين ومقيمين بدائرة القسم فى تنفيذ العديد من عمليات السطو على السيارات، وبالتحرى تبين صحة المعلومات، فخرجت قوة أمنية من قسم العمرانية وتمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم جزء من المسروقات التى استولوا عليها من عمليات السطو وهى عبارة عن جهاز لاب توب ومبلغ 6 آلاف جنيه وعملات أجنبية.

واعترف المتهمون بتكوينهم عصابة لسرقة السيارات بنظام كسر الزجاج، وتركز نشاطهم فى مناطق 6 أكتوبر والهرم والعمرانية، كما اعترفوا بسرقة سيارة رجل أعمال من داخل أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر.