مقتل شاب سقط من أعلى منزله بسبب الرياح الشديدة بالسويس

سقط شاب من أعلى منزله، بعدما اختل توازنه بسبب الرياح الشديدة، التى ضربت السويس، اليوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السويس العام، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان اللواء مصطفى شحاته مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم الأربعين، يفيد بمصرع شاب يدعى “وليد.ر”، ومقيم بمنطقة البديوى بحى الأربعين، وبسؤوال أهله وشهود العيان، تبين أن الشاب صعد مساء اليوم لسطح المنزل، حيث يوجد برج حمام، بهدف إطعام الحمام، إلا أن الرياح الشديدة تسببت فى سقوط برج الحمام واختلال توازن الشاب، الذى سقط من أعلى ليلقى مصرعه فى الحال.