ضبط 328 كيلو بانجو داخل مخزن سرى فى سيارة نقل بالإسماعيلية

مراسل« ONA»:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء ، من ضبط سيارة بها مخزن سرى مخبأ داخله 364 لفافة كبيرة من نبات البانجو، وزن ما يقرب من 328 كيلو جرام، كما تم ضبط سائق السيارة وبرفقته شخص آخر فى القنطرة شرق بالإسماعيلية.

وكانت معلومات سرية وردت للواء محمد ثروت مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء، مفادها اعتزام أحد الاشخاص بتهريب كمية من نبات البانجو المخدر قادمة من جنوب سيناء عبر معدية القنطرة شرق، وإن المخدرات مخبأة داخل مخزن سرى بسيارة.

وعلى الفور تم عقد اجتماع ضم العميد محمد سلامة رئيس منطقة مكافحة المخدرات بالإسماعيلية وشمال سيناء، والعقيدين مفيد فوزى وعصام جبر، والمقدم حافظ مهران، والرائد على عبد النبى، والنقيب أحمد المحمدى الضباط بالإدارة لسرعة ضبط المتحرى عنه وما بحوزته من مخدرات.

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة تمكن ضباط الإدارة من ضبط السيارة المتحرى عنها، وبتفتيشها تم العثور على 364 لفافة كبيرة الحجم داخل أحد المخازن السرية بالسيارة، وزنت ما يقرب من 328 كيلو، كما تم ضبط سائق السيارة وبرفقته شخص آخر، وتم التحفظ على المتهمين والسيارة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.