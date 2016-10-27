السيسي: شباب مصر كانوا على قدر المسؤولية..والمؤتمر فرصة عظيمة لتبادل وجهات النظر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شباب مصر كانوا على قدر المسؤولية وحققوا الهدف المنشود لصياغة ورقة عمل لتسير عليها مصر للحفاظ على الدولة لتصبح دولة مدنية ديمقراطية، مشيرًا إلى جلسات المؤتمر كانت فرصة عظيمة لتبادل وجهات النظر للاستماع للرأي والرأي الآخر.

وأكد السيسي خلال كلمته في ختام المؤتمر الوطني للشباب أن الشباب قادر على اتخاذ القرار الصحيح، فهم الأكثر تفانيا وحماسا، مشيرًا إلى أن مصر دولة شابة وقدرات شبابها الكبيرة يجب أن تكون قوة دافعة للتنمية ورقما فاعلا في معادلتها.

وأكد السيسي على أن الاهتمام لن يكون منصبا على مجموعة دون الأخرى، وقال السيسي “كل شباب مصر على رأس وفي أعيننا، الأب الحقيقي يحب كل أبنائه، وأتمنى أن يكون مكاني شاب من أبنائي”.

وقال الرئيس “على مدار العامين السابقين كنت حريصا على الاستماع إليهم، وكم كانت تسعدني اللقاءات، وكل شباب مصر أبنائي، وحريص على الاستماع إليهم دون تحفظات، لأن الهدف الأسمى الوصول لمساحات مشتركة تجمعنا جميعا”.

ودعا الرئيس إلى الاستمرار في هذه الفاعليات، وتنظيم هذا المؤتمر في نوفمبر من كل عام.

وأكد الرئيس على أنه لا أحد سيتثنى من الحوار سوى من انتهج العنف.