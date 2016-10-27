إمام الحرم المكي: السعودية والسودان في خندق واحد

قال إمام الحرم المكي، الدكتور خالد الغامدي، إن السعودية والسودان في خندق واحد، فديننا واحد، وبيننا قواسم مشتركة عديدة، وسنستمر في نشر الحق والخير والسلام.

جاء ذلك، خلال لقاء إمام الحرم المكي، والي الخرطوم، اليوم الخميس، في إطار زيارته للعاصمة السودانية، بدعوة من المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بالولاية.

من جانبه، أكد والي الخرطوم، عبد الرحيم محمد حسين، عمق العلاقة وتطورها، بين السودان، والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا، مشددًا على وقوف بلاده مع المملكة في حماية المقدسات الإسلامية.

وطالب حسين، بأن تكون الزيارة سنوية في إطار برنامج مشترك للدعوة، والاستفادة من إمام الحرم كداعية، بتنظيم محاضرات حول القضايا المعاصرة ، وكذلك زيارة بقية الولايات.