بدء توافد وفود منظمة السياحة العالمية لحضور الدورة 104 بالأقصر

بدأ مطار القاهرة الدولي في استقبال وفود منظمة السياحة العالمية، لحضور الدورة 104 للمجلس التنفيذى للمنظمة، فى الفترة من 30 أكتوبر وحتى أول نوفمبر القادم، وأيضًا القمة العالمية الخاصة حول سياحة المدن فى الأول من نوفمبر.

وصرح مصدر مسئول بمكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار، إن الهيئة قامت باستقبال الوفود، وأخذهم بعد ذلك لصالة السفر الداخلى إلى الأقصر لحضور الأحداث، وسوف يأتى إلى حضور هذه الأحداث أكثر من وزير وكبار الشخصيات، وأشار إلي أن الهيئة حرصت على وضع لافتات خاص بمنظمة السياحة العالمية، و”كونتر” لاستقبال الضيوف.