أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " مارلي " عن علاقة المسلمين والمسيحيين -
تصريحات نارية من حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت وحديث عن تقصير لاعبيه بمباراة الإنتاج الحربى -
السفيرة عزيزة - أغنية " صاحبي وحبيبي " كلمات الشاعرة نورعبد الله -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ...التجربة اليابانية في التعليم أنجح من التجربة الأمريكية -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بدء توافد وفود منظمة السياحة العالمية لحضور الدورة 104 بالأقصر

Google+ Print
بدء توافد وفود منظمة السياحة العالمية لحضور الدورة 104 بالأقصر بدء توافد وفود منظمة السياحة العالمية لحضور الدورة 104 بالأقصر

أرشيفية

بدأ مطار القاهرة الدولي في استقبال وفود منظمة السياحة العالمية، لحضور الدورة 104 للمجلس التنفيذى للمنظمة، فى الفترة من 30 أكتوبر وحتى أول نوفمبر القادم، وأيضًا القمة العالمية الخاصة حول سياحة المدن فى الأول من نوفمبر.

وصرح مصدر مسئول بمكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار، إن الهيئة قامت باستقبال الوفود، وأخذهم بعد ذلك لصالة السفر الداخلى إلى الأقصر لحضور الأحداث، وسوف يأتى إلى حضور هذه الأحداث أكثر من وزير وكبار الشخصيات، وأشار إلي أن الهيئة حرصت على وضع لافتات خاص بمنظمة السياحة العالمية، و”كونتر” لاستقبال الضيوف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا