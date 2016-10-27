أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " مارلي " عن علاقة المسلمين والمسيحيين -
تصريحات نارية من حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت وحديث عن تقصير لاعبيه بمباراة الإنتاج الحربى -
السفيرة عزيزة - أغنية " صاحبي وحبيبي " كلمات الشاعرة نورعبد الله -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ...التجربة اليابانية في التعليم أنجح من التجربة الأمريكية -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إجراء القرعة العلنية لـ 127 أسرة من مساكن الأيواء الآيلة للسقوط بسوهاج

Google+ Print
إجراء القرعة العلنية لـ 127 أسرة من مساكن الأيواء الآيلة للسقوط بسوهاج إجراء القرعة العلنية لـ 127 أسرة من مساكن الأيواء الآيلة للسقوط بسوهاج

>سوهاج – محمود مقبول

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أنه تم اجراء القرعة العلنية لعدد 127 أسرة من أسر مساكن الأيواء الآيلة للسقوط بمنطقة الشيخ خليفة بحى غرب سوهاج لتسكينهم بعدد 8 عمارات سكنية بقرية أولاد عزاز التابعة لمركز سوهاج فى العاشر من اكتوبر الجارى.

وأوضح أن العمارات السكنية البالغ عددها 8 عمارات بقرية أولاد عزاز بها 192 وحدة سكنية تضم الوحدة "غرفتين وصالة ومطبخ وحمام" وستقوم المحافظة بدفع مبلغ 23 مليون جنية تقريبا  لمشروع الاسكان الاجتماعي التابع لوزارة الاسكان حال استلام لجنة وزارة الاسكان للعمارات بالتنسيق مع المحافظة .

 وقال أنه تم مخاطبة وزارة التنمية المحلية لزيادة المدة الايجارية من 3سنوات إلى 7 سنوات بناء علي طلب الأهالى وسيتم النظر فى القيمة الإيجارية المقررة إيضا فور وصول رد الوزارة.

وأضاف أن تشطيب الوحدات السكنية بعمارات أولاد عزاز تشطيب لوكس والمنطقة بها مدارس إعدادي وابتدائي ومعهد أزهري ومركز شباب ووحدة صحية، كما أن خدمة المواصلات بها جيدة وجارى العمل على زيادتها لتسهيل الانتقال من وإلى المدينة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365