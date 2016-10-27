إجراء القرعة العلنية لـ 127 أسرة من مساكن الأيواء الآيلة للسقوط بسوهاج

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أنه تم اجراء القرعة العلنية لعدد 127 أسرة من أسر مساكن الأيواء الآيلة للسقوط بمنطقة الشيخ خليفة بحى غرب سوهاج لتسكينهم بعدد 8 عمارات سكنية بقرية أولاد عزاز التابعة لمركز سوهاج فى العاشر من اكتوبر الجارى.

وأوضح أن العمارات السكنية البالغ عددها 8 عمارات بقرية أولاد عزاز بها 192 وحدة سكنية تضم الوحدة "غرفتين وصالة ومطبخ وحمام" وستقوم المحافظة بدفع مبلغ 23 مليون جنية تقريبا لمشروع الاسكان الاجتماعي التابع لوزارة الاسكان حال استلام لجنة وزارة الاسكان للعمارات بالتنسيق مع المحافظة .

وقال أنه تم مخاطبة وزارة التنمية المحلية لزيادة المدة الايجارية من 3سنوات إلى 7 سنوات بناء علي طلب الأهالى وسيتم النظر فى القيمة الإيجارية المقررة إيضا فور وصول رد الوزارة.

وأضاف أن تشطيب الوحدات السكنية بعمارات أولاد عزاز تشطيب لوكس والمنطقة بها مدارس إعدادي وابتدائي ومعهد أزهري ومركز شباب ووحدة صحية، كما أن خدمة المواصلات بها جيدة وجارى العمل على زيادتها لتسهيل الانتقال من وإلى المدينة.