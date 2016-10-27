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ورشة عمل تشاركية حول صناعة الأثاث بدمياط الأحد

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ورشة عمل تشاركية حول صناعة الأثاث بدمياط الأحد ورشة عمل تشاركية حول صناعة الأثاث بدمياط الأحد

>دمياط-معتز الشربينى

ينظم الصندوق الاجتماعي للتنمية ورشة عمل تشاركية حول صناعة الأثاث بدمياط بمشاركة شركة استشارية كبرى وذلك يوم الأحد القادم بنادى الشرطة بمدينة دمياط .

 

وصرح وائل العاصي مدير مكتب الصندوق الإجتماعي بدمياط أن ذلك يأتي فى إطار مشروع دعم التجمعات الإنتاجية الممول من بنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع الصندوق الإجتماعي وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتفعيل مبادرات التنمية للنهوض بهذا التجمع الصناعي فى محافظة دمياط والتى تعد قلعة صناعة الأثاث فى  

 

وأضاف أنه سيتم من خلال ورشة العمل عرض الدراسة التى قامت بها الشركة الاستشارية عن صناعة الأثاث بدمياط والتحديات التى تواجه هذه الصناعة ووضع خطة عمل للنهوض بمجتمع دمياط للأثاث والعاملين بهذه الصناعة .

 

 


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