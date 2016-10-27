مؤتمر لتشجيع الشركات الناشئة بالإسكندرية بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية

قال آدم صفر مدير مشروع تعزيز الأعمال وتنمية المشروعات التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن مشروع " seed " يمكن المئات من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال على تحقيق نمو فى المبيعات كنتيجة لتبسيط إجراءات العمل، وتحسين العمليات التجارية وإقامة الروابط مع الشركات العاملة فى سلاسل القيمة سريعة النمو.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الخاص بتشجيع الشركات الناشئة وريادة الأعمال للمرأة "اسكندرية ستارت آب" بالشراكة بين مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية SEED ، والذى نظمته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتبة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وأوضح أن مشروع ريادة الأعمال هو جزء من برنامج ترويج التجارة والاستثمار فى مصر، ويساعد فى إجراءات تسجيل الشركات والتراخيص لتصبح أكثر سهولة ووضوحاً، ويركز على تعزيز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويشجع على ريادة الأعمال، ويهدف الى زيادة فرص العمل والدخل للشركات متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وبصفة خاصة تلك المملوكة للنساء والشباب وفى أماكن الصعيد والدلتا.

و أشار آدم إلى أن ذلك يتم من خلال تحفيز روح المبادرة والابتكار وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على الدخول فى القطاع الرسمى، وتحسين مستوى تقديم الخدمات المالية وغير المالية إلى الشركات المتناهية الصغر، ودمج تلك المشروعات ورواد الأعمال فى سلاسل القيمة، ودراسة المبادرات الخاصة بإصلاح سياسات بيئة تمكين وتسهيل وتنمية المشورعات متناهية الصغر والصغيرة التى تتماشى مع خطط والتزام الحكومة المصرية، ويعتمد ذلك على مدى ظهور رواد بارزين ممن يطالبون بالإصلاحات ويدعمونها.

وأضاف صفر أن المشروع يوفر المساعدة الفنية وبناء القدرات و التدريب للجهات التى تقدم خدمات تنمية الأعمال والخدمات المالية من أجل دعم النمو والتوسع فى المشروعات متناهية الصغر، مشيرًا إلى أن الأطراف الرئيسية وأصحاب المصلحة وشركاء العمل فى هذا المشروع هم رواد الإصلاح فى القطاع العام وحاضنات الأعمال وجهات المساعدة فى تسيير الأعمال و مقدمى خدمات تنمية وتوجيه وإرشاد الأعمال التجارية و جمعيات رجال الاعمال والمستثمرين و المؤسسات المصرفية وغير المصرفية والمدارس والجامعات و المؤسسات العامة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة.

ومن جانبها، قالت ريبيكا لاتوراكا، نائبة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن المرأة تمتلك القدرة على إحداث أثر ملموس وقوى على جهود التنمية الاقتصادية فى مصر، مضيفة "هذا الحدث هو الأول من نوعه بمصر، وإنه لمن دواعى سرور وفخر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تقدم له الدعم اللازم."

وأضافت خلال كلمتها أن "المؤتمر الخاص بتشجيع الشركات الناشئة وريادة الأعمال للمرأة اليوم فى الإسكندرية، والذى اشترك فى تنظيمه كل من وزارة التجارة والصناعة، ومكتبة الإسكندرية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ساعد على حشد المئات من رائدات الأعمال الطموحات، حيث يتعلمن كيفية وضع خطط الأعمال وعرض أفكارهن على المستثمرين المحتملين، وخلال الفعالية، تتعلم المشاركات كيفية تحويل أفكارهن إلى مشروعات تجارية تساعد على توفير المزيد من فرص العمل، وتساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى والازدهار بمصر على المدى البعيد".