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بالفيديو.. ملخص أعمال وتوصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ

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بالفيديو.. ملخص أعمال وتوصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ بالفيديو.. ملخص أعمال وتوصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ

قدم مجموعة من الشباب ملخصاً عن أعمال وتوصيات المؤتمر الوطنى الأولى للشباب، وذلك فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى بالجلسة الختامية.

وجاءت أبرز توصيات المؤتمر، إنشاء هيئة مستقلة ومركز إبداعى للمشروعات، والتأكيد على وصول الدعم لمستحقيه، ودراسة تحويل الدعم العينى للنقدى، والتأكيد على ضرورة رفع قدرة الانتاج، وأهمية مشاركة الشباب بانتخابات المحليات وإنشاء هيئات مساعدة للوزراء من الشباب، بجانب ربط سوق التعليم بسوق العمل، وتجهيز دراسات وافية عن احتياجات سوق العمل، وتفعيل هيئة جودة التعليم والاهتمام بالمعلم بما يكفل له أداء رسالته، وزيادة الوعى الثقافى والاهتمام بالأفلام الوثائقية والاهتمام بقصور الثقافة والبيت الفنى للمسرح، ونموذج محاكاة الدولة المصرية ومعرض الفنون وإطلاق المشروع القومى لتأهيل شباب الدعاة والبدء فى دراسة كيفية عودة الجماهير للملاعب وتنمية الصعيد والنهوض بسيناء وإصدار تشريعات رادعة للهجرة غير الشرعية وتفعيل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

 

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