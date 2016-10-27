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وكالات: الطائرات الروسية لم تدخل المجال الجوي السوري حيث استهدفت مدرسة

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وكالات: الطائرات الروسية لم تدخل المجال الجوي السوري حيث استهدفت مدرسة وكالات: الطائرات الروسية لم تدخل المجال الجوي السوري حيث استهدفت مدرسة

ارشيفية

ذكرت وكالات روسية نقلا عن متحدث باسم وزارة الدفاع أن الطائرات الحربية الروسية لم تدخل المجال الجوي فوق مدرسة في وقت وقوع هجوم أودى بحياة أكثر من 20 شخصا أغلبهم أطفال في 26 أكتوبر تشرين الأول.

وبحسب رويترز قال المتحدث إيجور كوناشينكوف إن صورة المدرسة التي التقطها طائرة روسية بدون طيار أظهرت أن الدمار ليس متسقا مع الذي ينجم عن غارة جوية.

وبحسب رويترز قال عمال إنقاذ وجماعة مراقبة إن الغارة الجوية التي شنتها طائرات حربية سورية أو روسية يوم الأربعاء قتلت ما لا يقل عن 26 شخصا معظمهم من أطفال المدرسة في قرية بمحافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.

 

 

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