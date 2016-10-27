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مصرع 28 إرهابيا من داعش بقصف لطيران العراق والتحالف الدولي

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مصرع 28 إرهابيا من داعش بقصف لطيران العراق والتحالف الدولي مصرع 28 إرهابيا من داعش بقصف لطيران العراق والتحالف الدولي

أرشيفية

لقى 28 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي مصرعهم، اليوم الخميس، في قصف لطيران التحالف الدولي استهدف تجمعا لعناصر التنظيم في قرية السويرات ناحية “الشورة” جنوب الموصل, مما أسفر عن مقتل 15 إرهابيا.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية أن الطيران دمر أيضا، استنادا إلى معلومات استخبارية من المديرية العامة للاستخبارات والأمن، مدفعا في قرية حسون وقتل عددا من الإرهابيين أثناء تجمعهم في ساحة التبادل التجاري قرب مصنع حديد نينوى في منطقة “القطبة” في ناحية حمام العليل جنوب الموصل.

وقتل طيران القوة الجوية العراقي 12 إرهابيا على الأقل ودمر سيارات للتنظيم في منطقة الحي العربي بالموصل، كما دمر مقرا لداعش في قرية العاشق بناحية حمام العليل جنوب الموصل وكوكجلي في برطلة شرق الموصل.

كما قتل الطيران العراقي أحد قيادات داعش ويدعي عبد الحافظ علي سعيد ودمر سيارت للتنظيم في قرية”السويرات” بناحية الشورة جنوب الموصل في محافظة نينوي شمالي العراق.

وشن طيران التحالف الدولي 18 غارة على مواقع ومسلحي داعش في العراق وسوريا.. وقالت القيادة المركزية للعمليات  في بيان صحفي، إن الطائرات نفذت 11 غارة ضد داعش في مناطق الرطبة وراوه بالأنبار وكيسيك وسلطان عبدالله بنينوى، وشنت سبع غارات قرب البوكمال والشدادي والرقة وعين عيسى في سوريا.

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