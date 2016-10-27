القبض على صاحب مخزن لتخزينه 5 أطنان سكر فى حلوان

نجح رجال مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، فى ضبط صاحب مخزن لتخزينه 5 أطنان “سكر” استعداداً لبيعها فى السوق السوداء بحلوان ، وتحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لمباحث التموين والتجارة، بقيام صاحب مخزن للمواد الغذائية بتجميع و تخزين كميات كبيرة من السلع التموينية بهدف طرحها للبيع فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.

وداهمت اليوم الخميس،مجموعة عمل من ضباط الإدارة، المخزن المتحرى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط صاحبه وبحوزته 5 أطنان و 200 كيلو سكر ، قام بتجميعها تمهيداً لبيعها فى السوق السوداء و تحرر المحضر اللازم تجاه الواقعة.