سامسونغ تعلن “خسارة كارثية” في قسم الموبايل

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، الخميس، نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2016، وهي الفترة التي شهدت الإطلاق الكارثي لهاتف “غالاكسي نوت 7″ الذي سحب من الأسواق نتيجة مشكلة احتراق البطارية وأوقفت الشركة إنتاجه.

وقد هوت الأرباح الصافية للشركة في الربع الثالث بنسبة 16.8 في المائة. بينما وصلت أرباح قسم الموبايل في الشركة إلى أدنى مستوى في 6 سنوات حين أطلقت سامسونغ أول هاتف غالاكسي.

وخلال الربع الثالث، بلغت الأرباح التشغيلية لقسم الموبايل في الشركة 87.9 مليون دولار، في انخفاض كارثي بنسبة 96 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وصرحت سامسونغ أن كلفة إيقاف إنتاج “نوت 7″ ستصل إلى 3 مليار دولار، وذلك لا يتضمن الخسائر المستقبلية التي ستعتمد على مدى تأثر سمعة الشركة بأجهزتها وعودة ثقة الناس في شرائها.

ورغم الخسائر الكارثية فإن سامسونغ قالت إنها متفائلة بشأن عودة أرباح قسم الموبايل في الربع الرابع من العام إلى مستوى قريب مما كانت عليه (حوالى 2 مليار دولار).