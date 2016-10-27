الرئيس يحضر جلسة النسق الأخلاقي القيمي للشخصية المصرية في إطار تجديد الخطاب الديني

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجلسة التى عُقدت في إطار المؤتمر الوطنى الأول للشباب فى شرم الشيخ حول “النسق الاخلاقى القيمى للشخصية المصرية فى إطار تجديد الخطاب الديني”، والتى تحدث فيها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، و حلمى النمنم وزير الثقافة بالإضافة إلى مجموعة من علماء الدين الإسلامي والمسيحي والشباب.

وبحسب موقع أخبار مصر قد أكد الرئيس خلال مداخلته فى الجلسة على أن استعادة الهوية المصرية يتطلب بذل جهود مشتركة من جانب كافة مكونات المجتمع المصري، بما في ذلك المسجد والكنيسة والمدرسة والأسرة ووسائل الاعلام، مشيراً إلى أن استعادة الهوية واصلاح المجتمع أمر يحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير من كل الأطراف.

وأضاف الرئيس أن الهوية المصرية مسألة عميقة تحتاج إلى تطوير وتنمية متواصلة، مشيراً إلى أنه تم إهمالها لفترة طويلة. كما أوضح سيادته عدم إمكانية حل المشاكل المتعلقة باستعادة الهوية المصرية وتصويب الخطاب الديني بالقول فقط دون تعديل سلوكيات المجتمع والتوقف عن التشكيك في الآخر وتقبله، فضلاً عن ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش.

وأكد الرئيس في ختام مداخلته على أننا على بداية الطريق الصحيح نحو استعادة هوية مصر الثقافية التى تتميز بالاعتدال والتسامح، منوهاً إلى أن أكبر دليل على انطلاق مسيرة الاصلاح المجتمعي هو المستوي الراقي للحوار الذي يشهده المؤتمر الوطنى الأول للشباب.