مهندس زراعى يعتدى بالضرب على مدير عام بـ"الرقابة على الصادرات" بالسويس

شهدت ميناء الأدبية واقعة اعتداء "أ ج" مهندس زراعى، على المهندس محمد أمين فكرى المدير العام بهيئة الرقابة على الصادرات والوردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بالضرب، مما أدى لإصابته بنزيف داخلى فى عينه مع كدمات داخلية، وتم الاعتداء داخل مكتب وكيل وزارة بميناء الأدبية.

وكشفت مصادر أن المدير العام حرر محضرا رقم 2333 بالواقعة، يتهم فيها الموظف بالاعتداء عليه أثناء تأدية عمله وفى وقت العمل الرسمى، وأشارت المصادر إلى أن سبب الاعتداء هو استبعاد المدير العام الموظف من العمل بالإدارة، وأن تقرير الاستبعاد بعد مجازاته ومذكرة رسمية تتضمن بعض المخالفات.