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مياه البحر الأحمر تعلن الانتهاء من سحب تراكمات المياه بطريق المطار

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مياه البحر الأحمر تعلن الانتهاء من سحب تراكمات المياه بطريق المطار مياه البحر الأحمر تعلن الانتهاء من سحب تراكمات المياه بطريق المطار

>البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، الانتهاء من سحب تراكمات المياه بطريق مطار الغردقه الدولى وطريق المطار الحربى، وتحقيق السيولة المرورية بهذه المناطق.

 

 

 

وقال المهندس يحيى صديق رئيس شركه المياه، إن الشركة تبذل قصارى جهدها لعدم تعرض المحافظة لأزمة نتيجة لتراكم المياه، حيث تم تكليف إدارة الأزمات بالشركة وفرق التشغيل والصيانة، بالعمل بنظام النوبتجيات طوال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى توفير كافة الإمكانيات من أفراد أو معدات من طلمبات غاطسة ومعدات حفر وسيارات الكسح والنافورى وسيارات الكسح والنافورى وسيارات تطهير خطوط الطرد وسيارات نقل المياه، بالإضافة إلى الخط الساخن 125، والذى يعمل طوال 24 ساعة على تلقى شكاوى وبلاغات المواطنين.

 

 

وكانت شركة مياه البحر الأحمر، قد أعلنت حاله الطوارئ القصوى لمواجهة الطقس السيئ الذى تتعرض له محافظة البحر الأحمر والأمطار الغزيرة، حيث تم الدفع بجميع السيارات الخاصة بالشركة لسحب المياه المتراكمة بمختلف المناطق.

 

 


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