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“القرموطي” بكرتونة زيت وسكر على الهواء

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“القرموطي” بكرتونة زيت وسكر على الهواء “القرموطي” بكرتونة زيت وسكر على الهواء

ظهر الاعلامي جابر القرموطي فى حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت القرموطي” بكرتونه سلع بها مواد غذائية كتب عليها مشروع الـ 8 مليون كرتونه والتى أعلن الرئيس عبد الفتاح عن تجهيزها خلال أيام لتوزيعها على 8 ملايين أسرة محتاجة تقوم القوات المسلحة بتجهيزها وتوزيعها .

وأحضر “القرموطي” السلع الغذائية التى أعلن الرئيس السيسي أنها ستكون متواجدة بالكرتونة وهى كيلو أرز وكيلو سكر وكيلو سمن وكيلو فول وعلبة صلصة 350 جرام، وعلبة شاى 200 جرام ووضعها فى كرتونة وكتب عليها إهداء من القوات المسلحة “تحيا

وقال “القرموطي” ما تقوم به القوات المسلحة جزءا من الامن القومى ، وليس سياسة كما كان يفعل الاخوان ولا يمكن أن نقارن بي هذا وذاك، وأكد أن الجيش المصرى جزء من الدولة وما يقدم للمواطنين دعم للمحتاجين وأشار إلى أن هذه الكرتونة تعد حل مؤقت حتى تسير الامور.

واقترح “القرموطي” فى برنامجه إضافة 3 عبوات إضافية للكرتونة علبة زيت ، وعلبة لبن ، وكيس مكرونة.

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