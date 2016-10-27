وزير التموين: توقف مكاتب تموين الجيزة عن العمل نتيجة عطل فنى

أكد محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن كافة مكاتب التموين بمحافظة الجيزة، والبالغ عددهم اكثر من 70 مكتبا تعمل على تقديم خدماتها التموينية للجمهور، وتشمل كافة الخدمات سواء خصم الأفراد أو إصدار بدل الفاقد والتالف وتنشيط البطاقات.

وأضاف وزير التموين، فى بيان له اليوم الخميس، أنه أصدر تعليماته لقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة ومديرية التموين بالجيزة وشركة البطاقات، بالعمل الفورى يوم السبت القادم لتقديم الخدمات للمواطنين، وأن ما تردد عن توقف بعض مكاتب التموين بالجيزة عن تقديم الخدمات التموينية، حدث نتيجة عطل فنى فى نظام البطاقات من جانب الشركة المنفذه فى بعض مكاتب التموين، والذى حدث نتيجة تحديث نظام إدارة البطاقات على الحاسب الآلى، مما أدى إلى تكدس بعض المواطنين أمام بعض مكاتب التموين.

وأكد الوزير، على أن كافة مكاتب التموين بالجيزة تعمل، وبالمرور على العديد من هذه المكاتب ومنها: الوراق، الهرم، الطالبية، المنيرة الغربية والشرقية، بولاق، إمبابة، الدقي العجوزة، العمرانية، وجد أنها تعمل وتقدم خدماتها التموينية للجمهور.