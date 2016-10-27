وزير التموين يطمئن على توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة

اطمئن محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على توافر السلع الغذائية بمجمعات ومخازن الشركه المصرية لتجارة الجملة بالقاهرة وإحدى فروع السلاسل التجاريه الكبرى.

وأكد خلال جولته المفاجئه،اليوم الخميس، أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين ضمن خطة الحكومة العاجلة لتكوين احتياطى إستراتيجى من السلع الأساسية لمدة ستة أشهر.

كما تفقد الوزير وفقا لبيان الوزارة اليوم ، إحدى السلاسل التجارية الكبرى للاطمئنان على توافر السلع بها خاصة سلعه السكر ووجه بضخ المزيدعبر سيارات الوزارة المتنقلة والتى تنتشر بالميادين الرئيسية بالمحافظات لتلبية احتياجات المواطن.

قد أعلنت الشركه القابضة للصناعات الغذائية ضخها ( 222) ألف طن سكر من بدايات الشهر، وأكدت الشركه أن عمليات ضخ السكر بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعه للوزارة والسلاسل التجارية تاتى ضمن خطه طرح خمسين ألف طن سكر بتلك الأماكن على مراحل مشيرا الى انها ستواصل ضخ السكر بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعه للوزارة وبقالى التموين.