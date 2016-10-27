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إحالة كمسرى وسائق النقل العام للمحاكمة العاجلة بتهمة القتل الخطأ لـ ٨ أشخاص

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إحالة كمسرى وسائق النقل العام للمحاكمة العاجلة بتهمة القتل الخطأ لـ ٨ أشخاص إحالة كمسرى وسائق النقل العام للمحاكمة العاجلة بتهمة القتل الخطأ لـ ٨ أشخاص

حادث أتوبيس مدينة نصر

أمر المستشار أحمد لبيب رئيس نيابة مدينة نصر أول، بإحالة الكمسري وسائق أتوبيس مدينة نصر، إلي المحاكمة العاجلة أمام محكمة حنج مدينة نصر.

وكشفت تحقيقات النيابة في واقعة اصطدام اتوبيس نقل عام بسيارة ميكروباص بمدينة نصر، والتي أشرف عليها المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، عن قيام الكمسري بقيادة الأتوبيس أثناء وقوع الحادث.

وبموجهته بالسائق أعترف الكمسري بقيادة الأتوبيس وأمرت النيابة بحبسة ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، و وجهت له النيابة العامة تهمة القتل الخطأ، فيما وجهت للسائق تهمة العلم بجريمة وعدم الإبلاغ عنها، وتم إحالتهما للمحاكمة العاجلة.

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