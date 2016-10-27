لافروف: بوتين ليس في حاجة لأخذ تصريح أي طرف لزيارة القرم

شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن الرئيس فلاديمير بوتين ليس في حاجة لأخذ تصريح من أي طرف لزيارة شبه جزيرة القرم.

وقال لافروف, في تصريح أوردته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس – “هذه أراضينا والقيادة الروسية لديها الحق في زيارتها من دون أخذ الإذن من أحد”, وذلك في معرض تعليقه على احتجاجات الجانب الأوكراني بشأن زيارة بوتين الأخيرة إلى شبه جزيرة القرم.

وكانت أوكرانيا أعربت في وقت سابق عن احتجاجها الشديد, بسبب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, إلى شبه جزيرة القرم, حيث جرى منتدى “الجبهة الشعبية” لعموم روسيا.

وأعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف, في وقت سابق من اليوم, أن زيارة الرئيس بوتين للقرم, ليست من شأن أي دولة كانت, بما في ذلك أوكرانيا التدخل فيها, مشيرا إلى أنه من حق الرئيس زيارة أي منطقة روسية بما في ذلك القرم.

هذا وقام بوتين, يوم أمس الأربعاء, بزيارة شبه جزيرة القرم, حيث شارك في منتدى “الجبهة الشعبية” لعموم روسيا في شبه الجزيرة.

أ ش أ