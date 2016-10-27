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الدفاع الروسية تدرس فيديوهات للكشف عن المسؤول عن حادث مدرسة إدلب السورية

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الدفاع الروسية تدرس فيديوهات للكشف عن المسؤول عن حادث مدرسة إدلب السورية الدفاع الروسية تدرس فيديوهات للكشف عن المسؤول عن حادث مدرسة إدلب السورية

المتحدثة باسم الخارجية – ماريا زاخاروفا

تدرس وزارة الدفاع الروسية فيديوهات من الجو للكشف عن المسؤول وراء الهجوم على مدرسة في محافظة إدلب السورية وستصدر الوزارة بيان في وقت قريب.

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -وفق ما نقلته وكالة أنباء انترفاكس الروسية اليوم الخميس- إن “وزارة الدفاع الروسية تقوم حاليا بدراسة المواد الفيلمية الجوية وسيتم اصدار بيان ذات صلة من خلال وزارة الدفاع الروسية في
> وقت قريب”.

وأضافت زاخاروفا أن ما حدث في إدلب مأساة رهيبة، الأمر الذي يتطلب “مشاركة فورية من جميع المؤسسات الدولية في تحقيقاتها.”

وأفادت اليونيسيف في وقت سابق أن 22 طفلا وستة مدرسين قتلوا في هجمات على مدرسة في إدلب.

أ ش أ

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