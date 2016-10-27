قوات النظام السوري تستعيد السيطرة على مدينة صوران بريف حماة الشمالي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس بتمكن قوات النظام السوري من استعادة السيطرة على مدينة صوران الاستراتيجية في ريف حماة الشمالي.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن المرصد قوله إن قوات النظام استعادت السيطرة على مدينة صوران الاستراتيجية في محافظة حماة, لتتمكن بذلك من استعادة نحو نصف المناطق التي خسرتها جراء هجمات فصائل المعارضة التي انطلقت منذ شهرين.

وأضاف المرصد أن الهجوم تزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي كثيف .

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن, أن قوات النظام تعزز من خلال سيطرتها على مدينة صوران وجودها في المنطقة, نظرا لموقعها الاستراتيجي على طريق دمشق حلب الدولي, كما تمكنها من أن قصف بلدات تحت سيطرة الفصائل ومنها طيبة الإمام المجاورة.

كانت فصائل سورية معارضة على رأسها “جيش الفتح” قد شنت منذ نهاية أغسطس هجوما في ريفي حماة الشمالي والشرقي, تمكنت خلاله من السيطرة على أكثر من أربعين قرية وبلدة وتلة كانت تحت سيطرة قوات النظام.