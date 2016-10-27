إطلاق مبادرتي” اقرأ “و “إعمل طيب” في باب رزق على نغم FM‎

كتبت – إ نجي لطفي

أطلق اليوم الكاتب يسري الفخراني خلال برنامج” باب رزق” المذاع على إذاعة نغم اف ام 105.3 ، مبادرة ( اقرأ ) وهي عبارة عن فقرة ثابتة يوم الخميس من كل أسبوع ، يقوم فيها بترشيح كتاب للمستمعين لزيادة نسب القرأة مما يساعد على زيادة الوعي و نشر الثقافة لأن الأمم تنهض بالقراءة ، ورشح اليوم أول كتاب وهو (رواية ميرمار للأديب العالمي نجيب محفوظ).

أما مباردة ( اعمل طيب) فهي فقرة أخرى ثابتة للخميس من كل أسبوع يدعو فيها الفخراني الناس لعمل الخير حتى لو كان بسيط، لنشر الفرحة و رسم ابتسامة على وجه أي شخص محتاج لها مما يساعد على نشر الروح الإيجابية بين الناس و القضاء على الطاقة السلبية،مع الاحتفاظ بلمة العيلة في يوم الإجازة .

ومن المقرر أيضا خلال حلقات برنامج “باب رزق “المقبلة، أن يتم تكريم أسماء كبيرة لأدباء وروائيين مثل: الأديب جمال الغيطاني، ويوسف إدريس، والأديب العالمي نجيب محفوظ.

وسيتم استضافة أسرة الأديب جمال الغيطاني والإعلان عن مسابقة باسمه، مع عمل مزاد على أحد مقتنياته كقلمه أو كتابه، مع تقديم كتب هدية لاكثر مستمع قرأ كتب خلال الاسبوع، او لمن يجاوب على اسئلة المسابقة.

يذكر أن برنامج” باب رزق” من تقديم الكاتب يسري الفخراني، ويذاع من الأحد للخميس الساعة الرابعة مساء.